RDC: la Symocel tire un bilan positif du vote à Beni, Yumbi, Butembo

Dimanche de vote à Yumbi, dans le Mai Ndombé, à Beni et à Butembo au Nord-Kivu, ce 31 mars 2019. Des élections législatives nationales et provinciales dans ces lieux qui avaient été privés de vote le 30 décembre pour des raisons sécuritaires et humanitaires. La Symocel, synergie des missions citoyennes d'observation électorale, dresse un bilan plutôt positif de cette journée.