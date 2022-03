RDC: la défense d’un avocat congolais emprisonné depuis quatre mois demande sa libération

Sa défense dénonce un abus de pouvoir des autorités et appelle à sa libération. Me William Balume Kavebwa a été arrêté en novembre 2021 à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour Dubaï. L'avocat d'affaires du barreau de Goma devait s'y rendre pour représenter une société congolaise dans un projet d'investissement espagnol dans l'énergie renouvelable en RDC. Arrêté et détenu par l'Agence nationale de renseignement (ANR), Me Kavebwa est accusé « d’atteinte à la sûreté de l'État ».

RFI

