RDC: le Parlement abandonne le projet de loi sur la «Congolité»

Avec ce projet de loi, Noël Tshiani Muadiamvita avait proposé notamment de réserver le poste de président de la République aux seuls Congolais de père et de mère. Il est passé par un député national pour faire inscrire son initiative aux débats du Parlement. Mais l’Assemblée nationale a estimé que la question ne serait pas inscrite dans les sessions parlementaires.



Le candidat malheureux à la dernière présidentielle prévoyait de se rendre au Palais du Peuple ce mardi pour les derniers réglages afin de faire inscrire cette proposition de loi. Mais le bureau d’études de la chambre basse a déclaré le projet de texte irrecevable. Selon des juristes, la démarche implique de revoir la Constitution et d’y introduire des articles jugés discriminatoires.



En déplacement aux États-Unis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé que l’histoire récente du pays démontre qu’être Congolais de père et de mère n’est pas un argument pour servir le pays.