RDC: le camp Katumbi s'interroge encore sur sa participation ou non à la nouvelle législature

La nouvelle Assemblée nationale a officiellement inauguré ses travaux. Depuis le début de cette semaine, un bureau provisoire a été mis en place. Mais la séance inaugurale de cette session extraordinaire a été notablement marquée par l'absence des députés de l'opposition, notamment ceux d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi.



L'ancien gouverneur se montre particulièrement critique envers le déroulement du processus électoral et continue de plaider en faveur de l'organisation de nouvelles élections. Participera ou participera à la nouvelle législature ? Ensemble pour la République a programmé une réunion pour la semaine prochaine afin de déterminer sa participation éventuelle aux institutions. D'ores et déjà, deux positions se dessinent au sein de cette famille politique.



Certains estiment que siéger à la chambre basse du Parlement reviendrait à valider les résultats des élections contestées par Ensemble pour la République. À l'opposé, un autre groupe considère cette participation non comme une concession, mais plutôt comme une utilisation pragmatique des résultats.

Pour illustrer cette perspective, un proche de Moïse Katumbi souligne que si quelqu'un lui vole 1 000 dollars et qu'en cours de route le voleur en perd 300, il ne s'abstiendrait pas d'utiliser ces 300 dollars. Cependant, cela ne signifie pas pour autant une reconnaissance du droit du voleur de conserver les 700 USD restants.