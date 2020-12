RDC: le chef des opérations de maintien de la paix à l’ONU en visite dans le pays

C’était une visite prévue depuis plusieurs semaines, reportée à cause d’une quarantaine de Jean-Pierre Lacroix, une de ces visites régulières en RDC du chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU. Arrivé le 13 décembre au soir, il devrait passer deux jours à Kinshasa, avant de se rendre à l’est du pays, dans le Nord-Kivu et en Ituri, pour trois jours.



Voir où en est la Monusco

Au programme : voir où en est la Monusco, la mission onusienne dont le mandat doit être renouvelé ce vendredi 18 décembre, mais aussi avoir des discussions directes avec l’état-major et les équipes. Jean-Pierre Lacroix rencontrera aussi des ONG, autres membres de la société civile, et des déplacés, alors que la transition de la mission onusienne qui compte 18 000 hommes sera, bien entendu, au coeur des préoccupations.



Crise politique

Coïncidence de calendrier, il arrive en République démocratique du Congo en pleine crise politique, même si la situation s’est calmée depuis quelques jours. Le secrétaire général adjoint des Nations unies s’entretiendra comme à son habitude avec le président Félix Tshisekedi; en revanche il ne rencontrera pas l’ancien président Joseph Kabila, celui-ci étant au Kolwesi. Mais il retrouvera les leaders du Front commun pour le Congo (FCC), longtemps plate-forme de Kabila, qui s’est retrouvée au coeur de la tourmente cette semaine.