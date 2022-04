RDC: le gouvernement reconnaît une «défaillance» de l'armée lors d'une opération contre le M23

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres qui s’est tenu ce vendredi autour du président Félix Tshisekedi et du Premier ministre Sama Lukonde, une « défaillance a été constatée dans les dispositifs » des forces armées. Les sanctions sont vite tombées : le commandement des opérations dans la région a été relevé de ses fonctions.



Vendredi, les opérations militaires se sont poursuivies, l’armée progressant vers la colline de Runyonyi, selon cette source. Mardi, les rebelles avaient investi les positions de troupes gouvernementales jusqu’à les déloger de certaines localités comme Rwanguba et Chengerero. Depuis, ces localités ont été reprises grâce aux renforts, indique le gouvernement.



Le M23 a annoncé par voie de communiqué, vendredi soir, un « cessez-le-feu unilatéral » qui devrait permettre à Kinshasa « d'amorcer un dialogue », « pour un règlement pacifique de la crise ». La rébellion menace toutefois de riposter si l’armée congolaise attaque ses positions.



Pour le moment, les autorités n’ont pas réagi à ce communiqué et la situation sécuritaire reste très volatile. La société civile, redoute, la reprise imminente des hostilités alors que les populations regagnent progressivement leurs localités.