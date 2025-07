Mali: les États-Unis réaffirment leur engagement dans les domaines sécuritaires et économiques

« La lutte contre le terrorisme, c’est la lutte de tout le monde », a déclaré à Bamako le sous-secrétaire d’État adjoint américain pour l’Afrique de l’Ouest, William B. Stevens. « Ce serait une aubaine pour les États-Unis de travailler avec le Mali », a-t-il ajouté. Des pistes ? « Empêcher par exemple les terroristes d’avoir accès à des sources de financement ou bloquer leurs avoirs dans des banques », dit-il.



William Stevens n’a pas officiellement parlé de présence militaire américaine dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. Mais selon une source diplomatique malienne, les États-Unis aideront le Mali au moins en mettant à sa disposition le renseignement. Les Américains pourront-ils travailler dans un espace où sont présents les mercenaires russes ? Le sous-secrétaire d'État américain n’a pas évoqué le sujet devant la presse.



Au Mali, les Américains veulent également faire des affaires. L’émissaire américain a annoncé la création très prochaine de la Chambre américaine de commerce pour des investisseurs privés américains voulant investir au Mali et travailler avec les investisseurs maliens.



Lors d’un point de presse, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s’est réjoui de ce partenariat gagnant-gagnant qui devrait bientôt voir le jour, ainsi que de cette nouvelle posture des États-Unis à l'égard de son pays. « Nous nous réjouissons de la posture et de l'analyse constructive et pragmatique de la nouvelle administration américaine. Il est notre désir de continuer à entretenir des relations amicales et des relations de partenariat avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre d'un dialogue constructif », a insisté le ministre malien.



