RDC: le nouveau gouvernement est enfin dévoilé

En République démocratique du Congo (RDC), le nouveau gouvernement dévoilé cette nuit après sept mois d'attente compte 76,9% de personnalités n’ayant jamais pris part à un gouvernement. Au total, ce nouveau gouvernement compte 65 membres : 42 sont issus des rangs du Front commun pour le Congo (FCC), la plateforme pro-kabila et 23 du Cap pour le changement (Cach). Comme attendu, le FCC de Joseph Kabila conserve la majorité des postes, même s’ils ont le plus souvent été attribués à des figures relativement nouvelles à ce niveau de responsabilité. On note quand même la présence de quelques caciques comme le ministre Azarias Ruberwa Manywa qui hérite de la Décentralisation ou encore de Steve Mbikayi Mabuluki qui était dans le gouvernement sortant. Steve Mbikayi sera donc aux Affaires humanitaires.



Le Cach à l'Intérieur



La coalition Cap pour le changement (Cach) et le FCC avaient décidé de se départager les postes régaliens. L’ex-président Kabila conserve la main sur la Justice qu’il confie à l’un de ses lieutenants, Célestin Tunda Ya Kasende, ainsi que la Défense qui revient à Aimé Ngoy Mukena.



Comme prévu la plateforme Cach du président Tshisekedi met de son côté la main sur l’Intérieur, confié à Gilbert Kankonde Malamba, un fidèle du chef de l’Etat actuel, qui était jusqu’à présent secrétaire national chargé des relations extérieures de son parti l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Le chef de l’État obtient aussi les Affaires étrangères où il place une femme, Marie Tumba Nzeza, une personnalité assez peu connue. De son côté, l'UNC, l'union pour la nation congolaise, récupère le ministère du Budget.



17% des portefeuilles à des femmes



À noter que le très stratégique et convoité ministère des Finances revient à José Sele Yalaghuli, considéré comme un proche de l’ancien Premier ministre Matata Ponyo.



Un gouvernement dans lequel 17% des portefeuilles ont été attribués à des femmes. « C’est assez peu », a reconnu le Premier ministre qui a expliqué cependant que cette faible proportion était pondérée par la qualité des portefeuilles attribués à certaines personnalités féminines dans ce gouvernement.



Les absents



Parmi les absents de cette liste, on compte d'abord Modeste Bahati Lukwebo dont le regroupement (AFDC-A) a quitté le FCC de Joseph Kabila. Dans une lettre adressée au Premier ministre, il réclamait quatre portefeuilles dont un poste de vice–Premier ministre. Il avait même affirmé avoir également remis au Premier ministre sa liste. Ni lui ni aucun autre membre de son regroupement ne sera finalement repris.



Parmi les absents, on trouve également des grands noms de l’ancien gouvernement. L’ancien vice-Premier ministre, chargé des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Léonard She Okitundu, n’est pas dans l’actuelle équipe. C’est également le cas de l’ancien Vice-Premier ministre, chargé des Transports et des Communications José Makila Sumanda.



Ancien Vice-Premier ministre, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, n’est pas non plus dans ce gouvernement tout comme Henri Mova Sakanyi, un autre homme fort de l’ancien régime.



L’ancien ministre des Mines, Martin Kabwelulu, figure également parmi les absents tout comme Henri Yav Mulang, qui occupait le poste de ministre des Finances. Lambert Mende Omalanga, longtemps ministre de la Communication et des médias, est également absent de la liste.



On notera également l’absence d’Antipas Mbusa Nyamwisi qui a pris ses distances avec les opposants de Lamuka. Tryphon Kin-Kiey Mulumba, ancien cacique du régime Kabila, mais qui avait soutenu la candidature de Félix Tshisekedi, n’est pas non plus présent dans cette équipe.



La liste complète du gouvernement



►Sont nommés vice-Premiers ministres et ministres aux fonctions :



Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, sécurité et affaires coutumières, M. Gilbert Kankonde Malamba



Vice-Premier ministe, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Célestin Tunda Ya Kasende



Vice-Premier ministre, ministre du Budget, M. Jean Baudouin Mayo Manbeke



Vice-Premier ministre, ministre du Plan, Mme. Elysée Munembwe Tamukumwe



Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et travaux publics, M. Willy Ngoopos Sunzhel



►Sont nommés ministres d’État et ministres aux fonctions :



Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Mme. Marie Tumba Nzeza



Ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo Buakila



Ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, M. Rubens Mikindo Muhima



Ministre d’État, ministre de la Décentralisation et réformes institutionnelles, M. Azarias Ruberwa Manywa



Ministre d’État, ministre des Ressources hydrauliques et de l’électricité, M. Eustache Muhanzi Mubembe



Ministre d’État, ministre de l’Emploi, travail et prévoyance sociale, Mme. Nene Nkulu Ilunga



Ministre d’État, ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga Wilima



Ministre d’État, ministre du Genre, famille et enfant, Mme. Béatrice Lomeya Atilite



Ministre d’État, ministre de l’Urbanisme et habitat, M. Pius Muabilu Mbayu Mukala



Ministre d’État, ministre de la Communication et médias, M. David Jolino Diwanpovesa Makelele ma-Muzingi



►Sont nommés ministres aux fonctions :



Ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Aimé Ngoy Mukena



Ministre de Fonction publique, Mme. Yollande Ebongo Bosongo



Ministre des Finances, M. José Sele Yalaghuli



Ministre de l’Economie nationale, Mme. Acacia Bandubola Mbongo



Ministre du Portefeuille, M. Clément Kuete Nymi Bemuna



Ministre du Commerce extérieur, M. Jean Lucien Bussa Tongba



Ministre des Mines, M. Willy Kitobo Samsoni



Ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication, M. Augustin Kibassa Maliba



Ministre d’Etat, ministre de la Santé, M. Eteni Longondo



Ministre des Droits humains, M. André Lite Asebea



Ministre des Relations avec le Parlement, M. Déogratias Nkusu Kunzi Bikawa



Ministre de l‘Environnement et développement durable, M. Claude Nyamugabo Bazibuhe



Ministre des Transports et voies de communications, M. Didier Mazengu Mukanzu



Ministre de l’Agriculture, M. Jean Joseph Kasonga Mukuta



Ministre de la Pêche et élevage, M. Jonathan Bialosuka Wata



Ministre du Développement rural, M. Guy Mikulu Pombo



Ministre des Affaires sociales, Mme. Rose Boyata Monkaju



Ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, M. Steve Mbikaki Mabuluki