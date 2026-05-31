Le départ de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde retardé en raison d'un « fiasco » lié aux visas

L'Afrique du Sud n'a pas pu partir pour la Coupe du monde 2026 comme prévu dimanche, car certains joueurs et officiels n'avaient pas encore reçu leurs visas 11 jours avant leur match d'ouverture du tournoi contre le Mexique, co-organisateur, qui devait être suivi par des millions de personnes dans le monde entier.



L'équipe devait partir par vol charter pour son camp d'entraînement dans la ville mexicaine de Pachuca, mais ce départ a été reporté le temps que la Fédération sud-africaine de football règle les formalités administratives.



« Ce fiasco des voyages et des visas de la SAFA est embarrassant et profondément injuste envers les joueurs et l'encadrement technique », a déclaré le ministre des Sports, Gayton McKenzie, dans un message publié sur X.



« J'ai informé la SAFA que j'exige un rapport et que des mesures doivent être prises contre les responsables de ce fiasco. On nous prend pour des imbéciles. »



La fédération de football a déclaré dans un communiqué que l'équipe n'avait pas pu prendre l'avion le matin comme prévu en raison de « difficultés liées aux visas » pour certains joueurs et officiels.

« La SAFA travaille sans relâche pour que l'équipe puisse se rendre à Mexico au plus vite », a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails sur les problèmes spécifiques.





« Nous restons déterminés à faire en sorte que la préparation de l'équipe pour le tournoi se déroule comme prévu et, en attendant, les Bafana Bafana continueront de s'entraîner à Johannesburg jusqu'à leur départ. »



RÉUNION D'URGENCE



Une réunion d'urgence de la SAFA était prévue pour dimanche soir.



L'Afrique du Sud donnera le coup d'envoi de la Coupe du monde à Mexico le 11 juin et participera à la phase finale mondiale pour la première fois depuis qu'elle était pays hôte en 2010.



Une erreur administrative lors des qualifications a failli leur coûter leur place en finale lorsque leur victoire 2-0 contre le Lesotho a été annulée après qu'ils aient aligné un joueur non éligible, Teboho Mokoena , qui était suspendu pour le match.





Malgré cela, ils ont tout de même terminé avec un point d'avance sur le Nigeria et le Bénin dans leur poule de qualification.



L'Afrique du Sud disputera également des matchs du Groupe A contre la République tchèque (18 juin) dans la ville américaine d'Atlanta et contre la Corée du Sud (24 juin) à Monterrey, au Mexique.