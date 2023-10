RDC: le procureur requiert le rejet du recours contre la candidature de Tshisekedi

Devant les juges dans une salle d’audience exiguë, le premier requérant à avoir introduit sa requête contre l’opposant Moïse Katumbi s’est désisté, affirmant l’avoir mal orientée. Mais le second, un autre candidat à l'élection présidentielle, Noël Tshiani, s’est présenté avec ses avocats, contestant la candidature de Katumbi, affirmant qu’il n’est pas congolais d’origine.

Seule preuve brandie : un article de presse qui relaie, selon lui, des faits de notoriété publique. Sur ce cas très suivi par l’opinion nationale, le procureur donnera son avis par écrit, lundi 30 octobre.



La seule requête visant le président sortant Félix Tshisekedi a reçu un avis défavorable du procureur général. Il soutient que la requête a été déposée hors délai et qu’il ne s’agissait pas d’une affaire sur l’identité des candidats. L’action contre le président a été initiée par le candidat Seth Kikuni, qui s'est exprimé :

« La cour a refusé de donner la parole à mes avocats. C’est une violation et un signe de subjectivité de la cour. Le ministère public qui, sans écouter mes moyens de défense, a demandé que ma requête soit déclarée irrecevable pour tardiveté, pendant que, pour la requête de M. Tshiani contre M. Katumbi, le même ministère a demandé que le dossier soit traité après. C’est totalement inacceptable. »

Le représentant de la commission électorale a estimé que toutes les candidatures sont valables. Les juges ont annoncé que toutes les décisions seront rendues lundi 30 octobre. La liste définitive pour cette présidentielle à un seul tour devrait être publiée le 18 novembre, deux jours avant le début de la campagne électorale.