RDC: les forces de la Communauté d’Afrique de l’Est désormais au complet

Les troupes ougandaises se sont déployées à la cité de Mabenga, dans le territoire de Rutshuru. Des colonnes de véhicules, dont des chars de combat, sont arrivés lundi dans cette zone stratégique, située à environ 100 km de Goma.



Avec ce mouvement, le contingent ougandais achève son déploiement dans la zone qui lui est réservée. Il était déjà à Bunagana, à Chengerero et à Kiwanja, toujours dans le territoire de Rutshuru.



Les militaires ougandais partagent le contrôle de certaines de ces zones avec le M23, ce qui agace les autorités congolaises, qui ne cachent pas leur colère face au rythme jugé lent de ce retrait.



Entre-temps, le Kenya a officiellement saisi le secrétariat général de l’EAC et a transmis l’identité du nouveau commandant de la force régionale : il s’agit du général de division Alphaxard Kiugu. Il remplace Jeff Nyagah qui était très critiqué à Kinshasa.



Cette force régionale se donne pour mission de faire respecter le cessez-le-feu et de superviser le retrait du M23. Lequel retrait semble au point mort depuis quelques semaines, le groupe soutenu par Kigali, d’après des experts onusiens, espère toujours un dialogue direct avec Kinshasa.