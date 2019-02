RDC: mort de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga et compagnon de Lumumba

Premier ministre de Joseph Kabila entre 2006 et 2008, moment de l'alliance entre le parti majoritaire (PPRD) et le Palu, il avait aussi été vice-Premier ministre entre 1960 et 1961. Figure historique du parti lumumbiste unifié, compagnon du tout premier chef du gouvernement de la RDC, Antoine Gizenga, s’est éteint à l’âge de 93 ans.





« Nous sommes dans la tristesse », a réagi Willy Makiashi, député national du PALU, qui salue le « patriarche » et son héritage pour la RDC. Il disparaît, souligne-t-il, « au moment où le pays a besoin de repères historiques, politiques et sociologiques, où la relance par rapport au processus politico-électoral démocratique qui venait de se dérouler ».





Pour Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l'université de Liège en Belgique, Antoine Gizenga avait fait de l'unité congolaise l'un de ses principaux combats.