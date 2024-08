RDC: nouveaux combats entre des groupes alliés de l'armée et rebelles du M23 dans le territoire de Masisi

Selon des sources locales et sécuritaires, les combats ont débuté vers 2 h dans la nuit de mardi à mercredi. Ces échanges de tirs entre les combattants wazalendo et les rebelles du M23 ont eu lieu dans la localité de Lukofu et Mema. Selon des habitants, les combats violents à l'arme lourde et légère se sont poursuivis toute la journée jusque tard dans la soirée.



Et selon des sources sanitaires, ces affrontements ont fait au moins trois morts et une quinzaine des blessés. Il est pour l’heure difficile d’établir qui contrôle Lukofu, une zone riche connue pour ses pâturages et sa fertilité dans les montagnes de Masisi. D'autres combats ont aussi été signalés à Tunda dans le groupement Bashali Kaembe.



De nouveaux affrontements, malgré le cessez-le-feu

Mardi, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la localité de Kikovu sur l'axe nord dans le territoire de Lubero à une vingtaine de Km de la ville de Kirumba.



Ces combats interviennent alors qu’un cessez-le-feu avait été annoncé par Luanda. Mercredi, le ministère des Affaires étrangères angolaises a déclaré sur son compte X que des discussions étaient en cours à Luanda pour un accord de paix durable et définitif à l'Est de la RDC. Accord présenté par le Président João Lourenço, médiateur nommé par l'Union africaine.