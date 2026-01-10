RDC: un bateau marchand intercepté par les Wazalendos sur le lac Tanganyika

Parti de Bujumbura, l'Okako 2 voguait vers Rumonge, toujours au Burundi. Il devait y embarquer des passagers supplémentaires à destination de Kalemie, plus au sud, le chef-lieu de la province congolaise du Tanganyika. Suite à des alertes de villages riverains, l'Okako 2 s'est mis en recherche d'une pirogue présumée disparue, sans savoir que l'embarcation avait déjà été interceptée par une patrouille wazalendo.
Téléphones portables et documents confisqués
Le navire a donc connu le même sort et a dû mettre le cap vers le village congolais de Mizimu. Sur la rive, les téléphones portables et les documents de toutes les personnes à bord ont été confisqués, et les marchandises débarquées, pour raison d'enquête. Selon des témoins, les Wazalendos ont intercepté au moins trois embarcations motorisées ces derniers temps.
Contrôles « rigoureux »
L’administrateur du territoire de Fizi, Sammy Kalonji, précise que des contrôles « rigoureux » sont en cours sur le lac Tanganyika pour des raisons sécuritaires, afin d'éviter toute infiltration rebelle vers le sud. Il appelle à ne pas « paniquer », parlant d'immobilisations « temporaires ». Depuis la prise de la ville d’Uvira par l’AFC/M23, le trafic lacustre de cette ville vers Kalemie est suspendu. Certains navires ont momentanément changé leurs itinéraires.
