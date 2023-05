RDC: une délégation gouvernementale en visite au Sud-Kivu après les inondations

Aussitôt arrivée, la délégation qu’accompagne le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje, a visité le marché de Nyamukubi et ses environs ravagés par les eaux des rivières Nyamukubi et Chishova. Ils sont ensuite allés remettre une assistance à la soixantaine de blessés internés à l’hôpital de Mwimbiri.



La délégation est composée du ministre d’État en charge du Développement rural, François Rubota, son collègue des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, ainsi que celle des Affaires sociales, Claudine Ndusi.



Les habitants de Kalehe ont profité de cette présence pour insister sur leur transfert dans un endroit sécurisé. Ils ont demandé à être délocalisés temporairement dans le site de l’aérodrome de Lwako, qui avait servi d’accueil des réfugiés rwandais en 1994. Au nom du président Félix Tshisekedi et de tout le gouvernement congolais, la délégation a remis des vivres, des bâches, ainsi qu’une enveloppe aux sinistrés afin de subvenir à leurs besoins primaires.



Pendant ce temps, les secours se poursuivent pour tenter de retrouver les corps des disparus bien que les équipes se plaignent du manque des matériels adéquats. Certains corps auraient flotté sur les eaux du lac Kivu vers l’Ile d’Idjwi, alors que les odeurs et traces de sang visibles à certains endroits boueux à Nyamukubi et Bushushu laissent croire que des corps seraient encore coincés sous les décombres à Kalehe.