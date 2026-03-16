Rabat : le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés s’ouvre ce lundi 16 mars

Le 18 janvier 2026, 18 supporters sénégalais ont été arrêtés pour des actes de violences, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Condamnés à des peines de prison allant de six (06) mois à un an ferme, leur procès en appel s’ouvre ce lundi 16 mars, en présence du Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur.



Pour rappel, les peines ont été réparties en trois groupes distincts. Neuf (9) supporters ont été condamnés à un (1) an de prison ferme et devront chacun s’acquitter d’une amende de 5 000 dirhams, soit environ 325 000 FCFA. Six (6) autres écopent de six (6) mois de prison ferme assortis d’une amende de 2 000 dirhams, équivalant à près de 125 000 FCFA chacun. Enfin, les trois (3) derniers sont condamnés à trois (3) mois de prison ferme et devront payer 1 200 dirhams, soit environ 75 000 FCFA par personne.



A l’énoncé du verdict, les Sénégalais avaient décidé de ne pas faire appel pour ne «pas cautionner l'absence manifeste de procès équitable, de respect des droits de la défense et des droits des détenus». Au même moment, les autorités sénégalaises ont décidé de privilégier la voie diplomatique, en espérant une grâce du Roi Mohammed VI.



Contre toute attente, sous la pression de leur opinion publique, le Procureur et la Partie civile marocaine ont fait appel de la décision, évoquant la clémence du premier jugement et «l’incapacité de travailler de certains policiers» qui auraient été blessés lors des événements.