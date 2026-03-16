Rabat : le procès en appel des 18 supporters sénégalais reporté au 30 mars

Dans la journée de ce lundi 16 mars 2026, alors que le procès en appel des 18 supporters sénégalais devrait s’ouvrir à Rabat (Maroc), il a été reporté au 30 mars 2026, selon nos informations. Pour l’heure, les raisons de ce report n’ont pas été communiquées.



Reconnus coupables d’acte de violences lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, les supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison allant de six (06) mois à un an ferme. Insatisfaits du verdict, le Procureur et les parties civiles ont fait appel.