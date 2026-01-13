Rabat : une vingtaine de journalistes sportive dont 6 Sénégalais récompensé dimanche

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS/Afrique), en collaboration avec l'instance mondiale de l'organisation, organise la deuxième édition des AIPS Awards. Cette cérémonie prestigieuse vise à récompenser l'engagement des professionnels des médias dans la promotion du sport et du football sur le continent.



Sur la vingtaine de journalistes honorés, le Sénégal se distingue avec six (6) lauréats. Quatre d'entre eux sont récompensés pour leur fidélité exceptionnelle à la Coupe d’Afrique des Nations, ayant couvert au moins dix éditions de la compétition. Il s’agit de Youssoupha Badji (Vox Populi), Cheikh Fantamady Keïta (Relief), Abdoulaye Boubou Thiam (Sud Quotidien) et Adama Thieyguel Kandé (2STV).



Parallèlement, deux figures emblématiques du paysage médiatique sénégalais, les doyens Mamadou Koumé et Abdoulaye Diaw, recevront le titre de « Légendes » pour leur empreinte indélébile sur le développement du sport national et continental.



La présence des deux hauts dirigeants du football dont Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF) est également annoncée).



Voici la liste des lauréats



Mostapha Bedri et Mohamed Bencherif (Maroc), Dicko Assa Soumaré et Demba Koulibaly (Mali), Bernard Otieno et Elias Makori (Kenya), Amadou Diouldé Diallo et Cheik Fantamady Condé (Guinée), Mamadou Koumé et Abdoulaye Diaw (Sénégal), Oumar Kaldoum (Algérie), Aicha Falode (Nigéria), Peter Gomez (Gambie), Mana Palanga (Togo), Haithem Rachidi (Tunisie), Steve Vickers (Zimbabwe), Ouattara Hegaud (Côte d’Ivoire), Mufti Mohamed Saeed (Soudan), François Kabulo Mwana Kabulo (Congo), Jean Gilbert Foutou (Congo-Brazzaville) et Emmanuel Gustave Samnick (Cameroun).



