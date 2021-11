Ralf Rangnick nommé coach intérimaire de Manchester United

C'était imminent, c'est désormais officiel. A la recherche d'un coach intérimaire afin de prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer viré le dimanche 21 novembre après avoir perdu 4-1 la veille contre Watford, Manchester United a trouvé son bonheur. En effet, les Red Devils vont pouvoir installer Ralf Rangnick sur le banc jusqu'à la fin de la saison. «Manchester United a le plaisir d'annoncer la nomination de Ralf Rangnick en tant que manager intérimaire jusqu'à la fin de la saison, sous réserve des exigences du visa de travail. Michael Carrick restera en charge de l'équipe première jusqu'à ce que le visa de travail de Ralf soit finalisé. Après cette période, Ralf et le club ont convenu qu'il continuerait à jouer un rôle de consultant pendant deux années supplémentaires.» indique ainsi, ce lundi, le communiqué du club anglais.



Le technicien allemand de 63 ans a donc laissé de côté son poste de responsable des sports et du développement au Lokomotiv Moscou pour rejoindre la formation anglaise. Trouvant rapidement un accord et obtenant ensuite la résiliation de contrat entre les Cheminots et Ralf Rangnick, Manchester United a pu trouver l'homme idéal afin d'assurer l'intérim pendant six mois. Cela permettra aux Red Devils de prendre leur temps pour dénicher un coach pour la saison 2022/2023 et les noms de Mauricio Pochettino (PSG) et Erik ten Hag (Ajax) sont en tête de liste. Pour autant ce n'est pas un choix par défaut et cela va permettre à Manchester United de retrouver de la compétitivité.



Un CV long comme le bras

Préféré à Lucien Favre, Rudi Garcia ou encore Ernesto Valverde, Ralf Rangnick dispose d'un sacré CV. Se révélant à Ulm en emmenant ce petit club à la promotion en Bundesliga en 1999, il en fera de même avec Hoffenheim qu'il installera entre 2006 et 2010 au sein de l'élite allemande. Remportant la Coupe d'Allemagne en 2011 avec Schalke 04, il sera aussi l'homme qui emmènera les Knappen en demi-finale de la Ligue des Champions 2010/2011 avec une défaite contre ... Manchester United.



Devenu ensuite l'homme fort du projet Red Bull que ce soit en tant que coach, directeur sportif ou bien superviseur. Il aura permis de faire du RB Leipzig une équipe solide au niveau national et européen. En outre, Ralf Rangnick est le symbole d'un style de jeu bien à la mode, le gegenpressing. Avec Jürgen Klopp et ce même un peu avant l'ancien coach de Dortmund, il a bouleversé les codes du football allemand au début du 21e siècle. Coachant qu'en Allemagne, Ralf Rangnick a accepté un sacré défi avec Manchester United.