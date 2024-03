Ralliement des responsables du PDS : Karim Wade lance de nouvelles accusations contre Amadou Ba

Karim Wade a réagi une nouvelle fois sur le réseau social X. Dans un message, Wade-fils porte des accusations envers Amadou Ba. Il affirme que ce dernier préparait le vol des élections présidentielles prévues pour le 24 mars 2024.



« De nombreux militants du PDS me disent que le candidat Amadou Ba fait non seulement dans la manipulation mais également dans le démarchage intensif de certains responsables de notre parti. Visiblement, il a impérativement besoin du ralliement du PDS pour bénéficier de notre force de frappe électorale pour justifier le vol du scrutin de dimanche et se déclarer vainqueur au premier tour de l’élection Présidentielle du 24 mars 2024 », a écrit Karim Wade.



« Devons nous accepter ce crime contre notre démocratie et être les complices de ce coup d’état électoral et de ce simulacre d’élection présidentielle ? La réflexion continue… », a-t-il dit.



Alors que Karim Wade ne participera pas aux élections, l’électorat du Parti démocratique sénégalais (PDS) reste très convoité dans ce scrutin. Amadou Ba, Idrissa Seck, Bassirou Diomaye Faye et Khalifa Sall ont tous tendu la main aux libéraux.