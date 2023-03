Ramadan 2023 au Sénégal: la CONACOC se réunit le 22 pour scruter la lune

Le début du ramadan 2023/1444 au Sénégal est prévu aux alentours du 23 mars 2023. Sur ce, la Commission Nationale d’Observation du Croissant Lunaire (CONACOC) va se réunir le Mercredi 22 mars 2023 à 19h à la RTS, pour déterminer le premier jour du mois béni des musulmans, selon un communiqué.



Une première rencontre est donc prévue à la Télévision nationale pour scruter l’apparition du fameux croissant dans le ciel.. Et ce n'est qu'à son issue que la date officielle du premier jour du jeûne musulman sera annoncée.



Deux méthodes pour déterminer les dates du ramadan



L’année musulmane est fondée sur un calendrier lunaire. Cela signifie que l'on change de mois à chaque nouvelle Lune. L'entrée dans le mois du ramadan dépend donc de la nouvelle Lune. Mais il existe un conflit d'opinions entre ceux qui considèrent qu'il faut absolument voir l'astre à l’œil nu dans le ciel et ceux qui font confiance à la science astronomique pour s'assurer que nous entrons bien dans un nouveau mois lunaire.



La Commission nationale d'observation du croissant lunaire prend en considération l'observation de la Lune à l’œil nu, sur l'étendue du territoire sénégalais. Elle prend également en compte les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan.