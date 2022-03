Ramadan : Le croissant lunaire observable à l'œil nu samedi

On risque encore de vivre la polémique habituelle sur le croissant lunaire en vue du démarrage du ramadan comme d'habitude, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie (Aspa) donné encore des indications précises sur l'apparition du croissant lunaire.



Dans un communiqué parvenu à «L'As», l'Aspa précise que la conjonction qui correspond au moment il précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le vendredi 1er avril à 06h25mn.



Cela marque la fin d'un tour de la lune autour de la terre et le début d'un nouveau tour. Ainsi, le vendredi 1er avril, la lune se couchera à 19h45, soit 23mn après le soleil, avec 0,42% de surface éclairée. Elle sera âgée de 13h. En tenant compte de sa faible surface éclairée et de sa proximité apparente avec le soleil au moment de son coucher, indiquent les astronautes, elle ne sera pas observable à l'œil nu au Sénégal.



Par contre, ajoute la même source, le samedi 02 avril, la lune se couchera à 20h35, soit 1h13mn du après le soleil qui se couche à 19h22. Ce jour, il sera facilement observable à l'œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé. Seulement, souligne l'association, comme en 2021, le moment de la conjonction (6h25 du matin) risque d'imposer un démarrage du ramadan à deux vitesses à travers le monde.



Déjà que plusieurs pays en Europe ont annoncé la date de démarrage au samedi 02 avril sans attendre l'apparition du croissant lunaire, en se basant uniquement sur la date de la conjonction, et entraineront d'autres pays dans leur décision. Toutefois, plusieurs pays qui privilégient l'observation du croissant démarreront plus probablement le dimanche 03 avril.