Ramos: Nous savons à quoi ressemble Suarez

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a critiqué Luis Suarez, affirmant que son équipe refusait d'arrêter de jouer pour l'attaquant de Barcelone à cause de "comment il est".



Un autre Classico passionnant a terminé dimanche sur un score de 2-2 au Camp Nou alors que Barcelone restait sur la bonne voie pour terminer la saison de La Liga invaincue.



Mais Madrid a mis en colère les hôtes en retard après avoir refusé de frapper le ballon avec Suarez sur le terrain blessé alors qu'ils poussaient pour un gagnant.



Cependant, Ramos n'a eu aucun regret après, en disant que l'histoire de l'Uruguayen signifiait que Madrid n'avait aucune intention d'arrêter le jeu.



"Chaque fois que quelqu'un est blessé sur le terrain et que nous pensons que c'est sérieux, nous donnons un coup de pied au ballon ", a-t-il déclaré. Mais sachant à quoi il ressemble, son style et comment il est, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le faire."



Madrid avait déjà refusé de fournir au Barça une garde d'honneur pour le succès du titre de LaLiga de ses rivaux.



Suarez a ouvert le score au Camp Nou alors que les hôtes de 10 joueurs ont pris les devants avant de marquer un point.