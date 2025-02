Ranch de Dolly : Mabouba Diagne annonce un investissement de 700 millions FCFA pour renforcer l’élevage

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a effectué une tournée au ranch de Dolly Djibo Leyti Kâ. À cette occasion, il a annoncé un projet de 700 millions de FCFA pour les jeunes et les femmes du ranch.



Selon Mabouba Diagne, ce projet financé par la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement vise à renforcer le développement de l’élevage à travers la construction d’un forage, le développement des cultures fourragères et l’aviculture.



A noter que la Journée Nationale de l’Élevage sera célébrée le samedi 22 février à Kaolack.