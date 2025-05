Ranérou : un berger de 27 ans tué à coups de couteau par un boutiquier

L'alcool, communément appelé « boulefalé », a encore fait des ravages à Loumbal Samba Abdoul, une localité de la commune de Oudalaye, dans le département de Ranérou. Un jeune âgé de 27 ans a été poignardé à mort par un boutiquier de 48 ans, marié et père de 11 enfants.



L'incident s’est produit sur le marché de la localité. Selon nos confrères d’iRadio, la cause de leur bagarre serait l'alcool « boulfalé ». Conséquence : le jeune berger aurait reçu cinq coups de couteau répétitifs de la part du boutiquier.



D’après le père de la victime, l’accusé serait un vendeur clandestin d'alcool. Dans cette partie sylvopastorale, le manque d'emploi et le chômage poussent la majorité des jeunes à consommer cette boisson alcoolisée qui les entraîne dans une délinquance juvénile.



La gendarmerie a effectué une descente sur les lieux afin de s’enquérir de la situation. Le présumé meurtrier est entre les mains des éléments de la gendarmerie de Ranérou.



Une enquête a été ouverte.