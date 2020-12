Rangou est libre !

Fatoumata Barry dite Rangou, placée sous mandat de dépôt, depuis le 5 juin dernier, pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire, a recouvré la liberté mardi 1er décembre. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, informe le journal Vox Populi.



Le 27 mai dernier, Rangou a été cueillie par la Division des investigations criminelles (DIC). Elle se trouvait à l'hôtel Ngor Timiss, où un "Yendou Party" a été organisé en pleine période de pandémie et d'interdiction de rassemblement. Rangou a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée, avant d'être placé sous mandat de dépôt et envoyée en prison.