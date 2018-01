Rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké : Les condoléances de Me Abdoulaye Wade à la communauté Mouride

CONDOLEANCES SIDY MAKHTAR MBACKE



La Communauté mouride vient d’être lourdement frappée par le départ, vers le Tout-

Puissant, de Serigne Sidy Makhtar Mbacké, mon Khalife, mon Marabout et mon ami, mais nous savons que c’est la volonté divine et nous nous soumettons à la volonté d’Allah. Je présente mes condoléances à tous ses fils, à ses épouses, à ses frères et sœurs et à tous ses parents pour cette perte immense qui frappe l’ensemble du peuple sénégalais et l’Afrique.



Je prie pour qu’il soit accueilli par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, fondateur de notre communauté qui le conduira vers notre Prophète Mohamed (PSL) où il retrouvera les Khalifes qui l’ont précédé.



Je suis son disciple. Il aimait rappeler ce qu’avait dit de moi le vénéré Serigne Saliou Mbacké : ‘’Ce que je vous souhaite, Abdoulaye, je ne le demanderai à personne d’autre qu’à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul.’’



Puisse la terre lui être légère et qu’Allah l’accueille en son paradis avec, à ses côtés, le vénéré Khadimou Rassoul.



Le 10 janvier 2018

Abdoulaye Wade

Ancien Président de la République du Sénégal