Rappel à Dieu de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké : Serigne Mountakha Bassirou nouveau Khalife général des mourides

C’est en août 2007 que Serigne Mountakha Mbacké, avec la disparition de son frère aîné Serigne Moustapha Bassirou est sorti de l’ombre. Auparavant, il était resté discret, anonyme et complètement au service de son prédécesseur. On ne le voyait que les jours de Tabaski quand il sortait diriger les prières à Diourbel.

Porokhane, sa chasse gardée… Voilà la localité qui bénéfice le plus-value, après Touba, de sa présence.

Le nouveau Khalife Général des Mourides est un cultivateur qui dispose de champs dans plusieurs coins du Sénégal et principalement à Darou Salam Typ. Pour lui, les Ndigels sont à exécuter d’abord. C’est ce qui lui valut d’être l’homme de confiance de Serigne Saliou Mbacké, de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce dernier fera de lui son bras droit. Il le représentait en plusieurs endroits et en plusieurs circonstances.

L’histoire retient que c’est par l’entremise de Serigne Mountakha, que Serigne Sidi Mokhtar a fermé les cimetières situées à l’est de la grande mosquée et ouvert Bakhiya. L’histoire retient aussi que c’est lui qui a procédé à la pose de la première pierre :- des deux nouveaux minarets de la mosquée, – de la mosquée de Gouye-Mouride.

Son amour pour Serigne Touba est sans pareil. Quand il parle du Saint homme, sa voix tremblote comme si les mots à portée de main ne suffiraient guère pour exprimer sa pensée. Les mots, en fait, n’ont jamais suffi au maitre de Darou pour dire aux musulmans du monde qui était Cheikh Ahmadou Bamba.

Dans la mosquée de Darou Minane qu’il a lui-même achevée, une foule s’est créée pour lui souhaiter une longue vie.



​Dakar Actu