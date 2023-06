Rappel à Dieu de Sokhna Safietou Sy, fille du premier Khalife de la famille Tidiane de Tivaouane

Sokhna Safiétou Sy, fille de Serigne Babacar Sy (1885-1957), premier Khalife général des Tidianes, est rappelé à Dieu ce mercredi 14 juin à Dakar, selon le média Asfiyaghi.



Qui souligne que Sokhna Safietou SY était une personne aimée et respectée, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers les autres. Elle a consacré une grande partie de sa vie à aider les plus démunis et à apporter un soutien inconditionnel aux membres de sa famille, à ses amis et à sa communauté.



La levée du corps aura lieu ce mercredi 14 juin à la mosquée Ngaraf, à partir de 10 heures, suivie de l’enterrement à Tivaouane.



PressAfrik présente ses condoléances à la Ummah islamique et à la famille Tidiane de Tivaouane.