Rapport ANSD : Un taux brut de natalité de 31,0 % et une fécondité de 4,2 enfants par femme en 2023

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié, le 4 février 2025, son dernier rapport sur les indicateurs démographiques du Sénégal. Les chiffres révèlent un taux brut de natalité de 31,0 % et un Indice Synthétique de Fécondité (ISF) de 4,2 enfants par femme, traduisant une dynamique démographique soutenue.



En 2023, l’âge moyen des mères à la procréation (AMP) est estimé à 31,4 ans, confirmant une tendance où les femmes deviennent mères en moyenne au début de la trentaine. Le rapport met également en évidence les taux de mortalité à l’échelle nationale : Le taux brut de mortalité est de 5,6 %, avec une disparité entre les zones rurales (6,0 %) et urbaines (5,2 %).



La mortalité infantile est particulièrement préoccupante, atteignant 48,3 %. Ainsi, sur 1 000 naissances vivantes en 2023, 48 enfants n’ont pas survécu à leur première année et 66 sont décédés avant d’atteindre l’âge de cinq ans.



Concernant l’espérance de vie à la naissance, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes : 70,0 ans pour les femmes, contre 67,7 ans pour les hommes.