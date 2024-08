Rapport de la Charities Aid Fondation : la Gambie plus généreuse que le Sénégal

La Charities Aid Fondation a publié ce jeudi 22 août son rapport sur les pays les plus généreux au monde (World Giving Index). Parmi les 142 pays enregistrés, cette année, le Sénégal occupe la 44ème place, loin derrière le Kenya, 2ème, la Gambie, 4è et le Nigeria, 5e. En somme, 3 pays africains sont dans le Top 5.



Les enquêtes ont été menées dans 142 pays cette année. Il a été demandé aux personnes interrogées si elles ont aidé un inconnu, donné de l'argent ou fait du bénévolat pour une bonne cause au cours des mois précédents. « 4,3 milliards de personnes dans le monde ont aidé quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas… »



La nation la plus généreuse au monde est l’Indonésie, pour la septième année consécutive. 90% des Indonésiens ont fait des dons à des œuvres caritatives et 65% ont fait du bénévolat. Globalement, 4,3 milliards de personnes dans le monde ont aidé quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas, ont donné de leur temps ou ont fait un don d’argent pour une bonne cause cette année, indique le World Giving Index 2024.