Rapport de suivi des actions gouvernementales: le FRAPP insiste sur l'urgence de l'abrogation de la loi d'amnistie

Dans son rapport trimestriel de suivi des actions gouvernementales, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (FRAPP) insiste sur "l'urgence de l'abrogation de la loi d'amnistie".



Et pour assurer une transparence dans le suivi des actions et des réformes, l'Organisation panafricaine recommande que le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye " communique une feuille de route claire des mesures issues du dialogue national."



Cette feuile de route, devrait inclure "des échéances précises, des responsables désignés pour chaque action, et des mécanismes de suivi et d'évaluation accessibles au public", peut-on lire dans le rapport.



Une telle démarche permettra de renforcer "la confiance du public dans le système judiciaire et d'assurer que les réformes promises sont effectivement mises en œuvre"