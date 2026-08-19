Tournée auprès des foyers religieux : Ahmadou Al Aminou Lo en visite chez l'archevêque de Dakar

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s'est rendu ce mercredi 19 août 2026 à la cathédrale de Dakar pour une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye. Accompagné d'une importante délégation, le chef du gouvernement a profité de cette rencontre pour réaffirmer l'engagement de l'État à soutenir l'Église dans l'ensemble de ses initiatives.



De son côté, Monseigneur André Guèye a salué cette démarche avant de formuler des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une série de visites entreprises par le Premier ministre auprès des différentes autorités et foyers religieux du pays depuis sa prise de fonction.