Visite auprès de la famille d'El Hadj Malick Sy : le président Bassirou Diomaye Faye attendu, vendredi à Tivaouane

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé ce mercredi 19 août 2026 une réunion d’évaluation consacrée aux préparatifs du Gamou de Tivaouane, en présence des autorités administratives, des responsables des services techniques et des membres du comité d’organisation.



À l’issue des échanges, le ministre a donné des instructions fermes aux différents services de l’État pour renforcer leurs dispositifs logistiques et sécuritaires afin de garantir un parfait déroulement de l'événement. Il a par ailleurs confirmé la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prévue ce vendredi 21 août à Tivaouane, pour son traditionnel ziar auprès du Khalife général et de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy.