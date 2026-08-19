Valorisation des terres et décentralisation : Les grands axes d'Alain Diouf pour une économie à impact local

Le ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda Sénégal 2050, Alain Diouf, a présenté les grandes orientations du gouvernement en matière de développement territorial devant l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. L'ancien coordonnateur du PROCASEF a insisté sur la nécessité de réduire les disparités régionales et de réformer le régime foncier.



« Les collectivités territoriales doivent être le prolongement local des projets de l'Agenda Sénégal 2050 », a affirmé le ministre pour souligner l'importance de l'ancrage local des politiques publiques. Pointant du doigt la concentration économique sur la façade ouest au détriment du reste du pays, il a prôné un rééquilibrage par le transfert de ressources et le développement de corridors logistiques. Alain Diouf a également insisté sur la transformation du cadre foncier : « Il s'agira de permettre aux occupants des terres non seulement de les exploiter, mais surtout de pouvoir les valoriser », fixant ainsi l'objectif d'un rapprochement entre domaine national, domaine de l'État et propriété privée pour favoriser l'investissement local.