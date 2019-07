Rassemblement Aar Li Nu Book: le coordonnateur de Y en a marre persiste et exige que justice soit faite

Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Aliou Sané persiste et exige que justice soit faite, dans l'affaire de corruption présumée visant Aliou Sall, frère du chef de l'État, lors d'un rassemblement tenu ce samedi au centre ville de Dakar.



"Nous voulons que justice soit faite et qu'il y ait de la transparence dans la gouvernance de nos ressources naturelles, précisément notre pétrole et notre gaz. Nous voulons que toutes les personnes qui ont été citées, soient jugées", a dit Aliou Sané.





Selon lui, si ce sont des membres de l'opposition qui étaient accusés, le procureur est très motivés pour enclencher une procédure judiciaire et engager des poursuites. Par ailleurs, il a demandé la renégociation de tous les contrats signés avec les sociétés qui n'ont pas dans les règles, mais aussi le recouvrement des avoirs du peuple.





Le rassemblement de ce samedi était plus ou moins timide, contrairement aux autres. Les manifestants m'étaient pas nombreux sur place vers 16h00. Selon M. Sané, c'est une stratégie du préfet de Dakar qui a tardé donner suite à la demande d'autorisation. Il a promis que le combat va continuer.