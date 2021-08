Ré-déclenchement du Plan Orsec: les images de la visite de Antoine Félix Diome dans la banlieue

Lancement officiel du plan ORSEC. Le dimanche 22 Août 2021, Monsieur le Ministre de l’intérieur, M. Antoine Félix Diome, a effectué une visite au niveau de la banlieue de Dakar, plus précisément à Thiaroye Azur et Keur Massar, pour d’une part constater l’ampleur des inondations causées par les pluies diluviennes de cette semaine, mais aussi d’autre part, pour apporter son réconfort aux populations sinistrées.



Il était en compagnie de son collègue, Monsieur le Ministre Oumar Guèye et le DG de l'ONAS.

Baboye Dia

