Le Bayern Munich aurait pu aller à la mi-temps avec un score de 3 à 1 en sa faveur, si l'arbitre avait sifflé la faute de Ramos sur Lewandowsky et la faute de main de Marcelo.

Néanmoins, rien n'est encore perdu pour les Allemands qui peuvent revenir à hauteur du Real Madrid en marquant un but. Score un but partout à la mi-temps.