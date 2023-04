Real Madrid : Federico Valverde risque très gros après son pétage de plombs

En pleine tempête, Federico Valverde pourrait être lourdement sanctionné.



Le Real Madrid s’en serait bien passé. Samedi, le club de la capitale espagnole s’est incliné 3 à 2 face à Villarreal. Une défaite qui éloigne plus que jamais les Merengues du titre en Liga. Mais pas seulement.



En effet, Federico Valverde a fait parler de lui après la rencontre suite à un terrible coup de sang. Insulté par Alex Baena, l’Uruguayen a vrillé et l’a visiblement frappé après le match.



Une affaire qui a mis le feu à l’Espagne, d’autant que les deux hommes ont quelques antécédents. Mundo Deportivo a expliqué dimanche que lors de la dernière rencontre de Coupe du Roi entre les deux clubs, Baena aurait dit à Valverde : «pleure maintenant que ton fils ne va pas naître.»



Ce qui lui serait resté en travers de la gorge. Quand il l’a croisé samedi, le joueur madrilène l’aurait frappé sur la joue en lui lançant : «répète-moi ce que tu m’as dit sur mon fils.»



Valverde sous la menace de grosses sanctions



L’ailier espagnol a ainsi dénoncé Valverde à la police avant de porter plainte. Et si cette affaire va donc se régler devant la justice, l’international uruguayen risque très gros.



Le fait que Baena ne dénonce pas son adversaire auprès Comité de la Ligue aurait pour conséquence qu’il ne devrait pas être sanctionné en Liga et en Coupe du Roi. Mais il est malgré tout menacé, d’après les informations publiées par Sport.



En effet, le média ibérique explique qu’après la plainte du footballeur de Villarreal, l’affaire devient dépendante de la Commission anti-violence de la Liga. Ainsi, dans le domaine sportif, Federico Valverde risque aussi une sanction.



Celle-ci ne sera pas liée à un nombre de matchs mais plutôt à une période de disqualification, qui serait donc de quelques semaines à plusieurs mois. Il pourrait aussi écoper d’une grosse amende. Tout cela en plus de ce qu’il risque devant la justice. Son coup de sang pourrait donc coûter cher au joueur du Real Madrid, rapporte Footmercato.