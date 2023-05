Real Madrid : Luka Modric tout proche de prolonger

C’est à se demander si Luka Modric est fait du même bois qu’un footballeur normal. À 37 ans, le Ballon d’or 2018 reste toujours au top de sa forme et enchaîne les performances de grandes qualités avec le Real Madrid. Des prestations qui poussent les dirigeants madrilènes à le garder un an de plus alors que son contrat se termine en juin prochain.



Selon des informations de Marca, pas de doute, le milieu de terrain croate va plonger d’un an avec la Maison Blanche. L’accord devrait être officialisé dans les prochaines semaines. Son nouveau contrat sera très similaire à celui qu’il a signé il y a un an. Malgré les énormes offres exotiques venant notamment d’Arabie Saoudite, sa priorité reste les Merengues. En prolongeant, Modric deviendrait le deuxième joueur le plus âgé de l’histoire à porter la tunique blanche. Juste derrière Ferenc Puskás, qui a joué jusqu’à 39 ans et 36 jours.