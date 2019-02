Real Madrid : Marcelo répond à l’intérêt de la Juventus

Marcelo ne traverse pas son meilleur moment actuellement, et Sergio Reguilon semble s’être emparé de la position de latéral gauche titulaire à Madrid. Des rumeurs évoquant un départ du Brésilien vers la Juventus sont également sorties dans la presse espagnole et italienne. Pour Esporte Interativo, le principal intéressé a répondu aux rumeurs.

« Je ne sais pas d’où viennent ces informations. Moi ça me fait même rigoler, je vois des montages de moi avec le maillot de la Juventus. Je crois que c’est un grand club, depuis l’époque de Nedved, mais je suis Madrilène, je suis sous contrat avec le Real Madrid, et je ne sais rien de ce qui sort », a lancé le Brésilien.