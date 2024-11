Real Madrid: Rodrygo et Vazquez fixés sur leur indisponibilité

Après Eder Militao, le Real Madrid vient de donner des nouvelles de Lucas Vazquez et Rodrygo Goes, blessés samedi dernier.

Vainqueur d’Osasuna (4-0), samedi au Santiago Bernabéu, lors de la 13e journée de la Liga, le Real Madrid n’était pas sorti indemne. Le club de la capitale espagnole avait perdu trois de ses joueurs, notamment Eder Militao, Lucas Vazquez et Rodrygo Goes, tous blessés lors de la première mi-temps de la rencontre.



Vazquez et Rodrygo out un mois

Le Real Madrid a retrouvé du sourire après des revers ces deux dernières semaines après la défaite au Clasico contre le FC Barcelone (0-4) et en Ligue des champions contre l’AC Milan (1-3).



En effet, la Maison Blanche s’était offerte Osasuna (4-0) au Santiago Bernabéu, samedi. Mais tout n’a pas été rose pour les Merengue, qui avaient perdu Militao, Vazquez et Rodrygo blessure. Si le Real a indiqué que le défenseur central brésilien sera opéré après avoir été victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des deux ménisques de la jambe droite, le club vient de donner des nouvelles des deux autres, ce lundi.



Dans un premier communiqué, la Maison Blanche a indiqué que l’arrière droit espagnol est blessé à l’adducteur. « Après les examens effectués aujourd'hui par les Services Médicaux du Real Madrid sur notre joueur Lucas Vázquez, on lui a diagnostiqué une blessure au long adducteur de la jambe gauche. Evolution en attente », a-t-on pu lire. Le joueur devrait être absent pendant trois semaines.



De son côté, l’ailier droit brésilien est touché au muscle droit fémoral de la jambe gauche. « Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Rodrygo par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au droit fémoral de la jambe gauche. Evolution en attente », a indiqué la Maison Blanche. Selon les informations, Rodrygo manquera un mois de compétition.