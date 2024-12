Real Madrid : Ronaldo envoie un message à Kylian Mbappé

Ronaldo 'R9' Nazario croit toujours au mariage Kylian Mbappé - Real Madrid. Débarqué cet été en terres madrilènes, le Français peine à montrer la pleine mesure de son talent en Espagne, une situation qui n’alarme pas du tout le Brésilien. «Dans le football, tout peut arriver. Il peut y avoir de bonnes et de mauvaises surprises. Il ne faut pas trop regarder les petits détails. Mbappé représente beaucoup pour le Real Madrid et il sera très important. Le Real Madrid et Mbappé ont tous deux encore beaucoup de crédit», a assuré l’ancien buteur de la Casa Blanca dans les colonnes de Marca.



Celui qui a, lui aussi, porté le mythique numéro neuf merengue connaît la situation de l’attaquant de 25 ans mieux que personne. Si en Espagne, la presse et les supporters commencent à s’impatienter et attendent d’enfin voir le vrai Kylian Mbappé, 'R9' veut lui laisser le temps de prendre ses marques. Pour rappel, si ses performances ne convainquent pas totalement, le bilan statistique du capitaine des Bleus (86 sélections, 48 buts) depuis son arrivée à Madrid est tout à fait correct : 10 buts et 3 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues.