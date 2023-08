Real Madrid : Thibaut Courtois victime d’une rupture du ligament croisé à trois jours de la reprise

Thibaut Courtois s'est blessé à l'entraînement avec le Real Madrid. Il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le gardien belge va subir une opération.





« Suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours », informe le Real Madrid dans un communiqué.

Une indisponibilité de plusieurs mois est à prévoir pour le gardien de but du Real Madrid.





L’international des Diables Rouges (102 sélections) va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, avant d’entamer une phase de réathlétisation. Se pose désormais la question de son successeur dans les buts du Real pour le début de saison. Carlo Ancelotti va-t-il faire confiance au jeune gardien ukrainien Andriy Lunin, n° 2 derrière Thibaut Courtois ?





Pour le remplacer, les noms de David Soria (Getafe), Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano) et Fernando Pacheco (Espanyol) ont été cités fin juillet par le journal AS.





Le Real Madrid pourrait également activé les pistes : David De Gea libre, tandis que Keylor Navas et Hugo Lloris sont sur le marché.

Pour rappel, le Real Madrid entame sa saison en Liga face à l’Athletic Bilbao, dimanche 12 août (19 h 30 GMT).