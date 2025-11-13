Real Madrid : Vinicius Junior provoque Xabi Alonso dans une interview !

C’est l’heure de la trêve internationale et les Brésiliens du Real Madrid ont rendez-vous avec la Seleção pour le match amical à Wembley face au Sénégal. Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti doit désormais peaufiner ses derniers réglages pour espérer décrocher enfin sa sixième étoile l’été prochain aux États-Unis. Et pour Vinicius Junior, ce rassemblement est clairement une bouffée d’air frais. Malmené par Xabi Alonso au Real Madrid, l’international auriverde a clairement été sorti de sa zone de confort par son nouveau coach et les deux hommes ne s’apprécient pas. Leur altercation lors du Clasico en est le parfait exemple.



Depuis, la tension est un peu redescendue, mais la Casa Blanca semble se ranger du côté de son entraîneur. Cependant, la situation risque de ne pas rester calme bien longtemps. Dans une interview accordée à la chaîne officielle de la fédération brésilienne, CBF TV, Vinicius Junior a été invité à parler d’Ancelotti. « Je pense qu’avec le coach, nous évoluons et développons un style de jeu. Il sera important d’y parvenir avant la Coupe du Monde. Il ne reste que peu de matchs d’ici là, donc tout le monde doit se mettre dans l’ambiance de la Coupe et se dire que notre chance approche », a-t-il déclaré, avant de dresser un portrait très flatteur de l’homme qui l’a dirigé au Real Madrid entre 2021 et 2025.



« L’ambiance est très détendue, tout le monde s’amuse et l’apprécie »

« Il laisse les joueurs libres de tirer parti des caractéristiques de chacun dans leur meilleure position. Il a fait ce qu’il a fait dans les autres clubs où il est passé. Son travail consiste à donner confiance aux joueurs et à les laisser à l’aise pour tirer parti des caractéristiques de chaque joueur dans sa meilleure position. Il nous dit toujours qu’il veut rendre le peuple brésilien heureux, nous faire retrouver le football que nous avons toujours eu et essayer de remporter la Coupe du Monde, qui est notre plus grand objectif », a-t-il indiqué, avant de conclure.



« L’ambiance est très détendue, tout le monde s’amuse et l’apprécie, ce qui est important. Il dit que nous avons déjà la passion, l’intensité pour le maillot, et cela facilite les choses. Il nous transmet sa sérénité et rend le travail plus facile, ce qui est important. Nous devons gagner pour que tout cela puisse être valorisé. » Une ambiance détendue, un coach qui donne confiance à ses joueurs, qui les fait jouer à leur poste, encenser son ancien coach sans jamais avoir félicité son nouveau technicien… Il n’en fallait pas plus aux observateurs, surtout espagnols, pour y voir un message indirect destiné à Xabi Alonso. Un coach critiqué à Madrid pour être trop contrôleur, froid et directif. C’est d’ailleurs ce que pense El Chiringuito qui évoque une pique du Brésilien pour son entraîneur. Vous l’aurez compris, on n’en a pas terminé avec ces deux-là !