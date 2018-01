Real Madrid : l'ancien président Calderon en colère contre Florentino Perez

La situation est tendue au Real Madrid. Alors que la piste menant au gardien de l'Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, s'est considérablement refroidie, voilà que les dirigeants du club de la capitale espagnole doivent faire avec les envies de départ annoncées de Cristiano Ronaldo. Dimanche, il était même question d'un échange avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar. Deux dossiers qui ont le don d'agacer l'ancien président merengue, Ramon Calderon.



"Filtrer que tu es prêt à changer Cristiano contre Neymar pour couvrir la crise et le mécontentement du public est une grosse maladresse qui ne peut que nuire à l’équipe. Il reste encore beaucoup de matchs importants et ce n’est pas intelligent de rejeter la faute sur le seul qui puisse nous sauver. Avec l’opération Kepa et l’information de l’échange Cristiano contre Neymar, tu arrives seulement à énerver deux postes clés de l’équipe : le gardien et le buteur", a expliqué l'Ibère sur les ondes de la Cadena SER.