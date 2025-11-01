Real Madrid : la nouvelle sortie remarquée de Kylian Mbappé sur le PSG

Ce vendredi, Kylian Mbappé était au centre de l’attention du côté de l’Espagne. Il faut dire que le Real Madrid a décidé de voir grand pour féliciter son joueur d’avoir remporté le premier Soulier d’Or de sa carrière. Le Français, meilleur buteur de la saison avec 44 réalisations, a été célébré lors d’une cérémonie à Valdebebas avec tous ses coéquipiers, sa famille et évidemment Florentino Pérez.«Tout d’abord, je tiens à remercier mes coéquipiers. Les récompenses collectives sont ce qu’il y a de plus important et jouer pour le Real Madrid est un rêve. Cette année, on a un groupe incroyable. J’espère remporter à nouveau le Soulier d’Or la saison prochaine. J’ai bien commencé, mais on verra. On peut gagner beaucoup de choses», expliquait ainsi Mbappé après avoir reçu sa distinction individuelle. Et l’ancien du PSG a raison de préciser que les récompenses collectives sont plus importantes, car malgré ses statistiques bluffantes, le Real Madrid a vécu une saison quasi blanche (le Real a remporté le Mondial des clubs et la Supercoupe d’Europe) avec des échecs en Liga, en C1 et en Coupe du Roi.



Mbappé a été classe

Qu’importe. Après sa traditionnelle conférence de presse, l’international français (93 sélections) a accordé un entretien au média madrilène Marca. Après avoir évoqué encore une fois sa joie de remporter le premier Soulier d’Or de sa carrière, Kylian Mbappé a été interrogé, une nouvelle fois, sur le PSG. «Quelle est la plus grande différence entre le PSG et le Real Madrid ?» a ainsi glissé le journaliste. Et Kylian Mbappé a été très classe dans sa réponse pour ne pas dénigrer son ancienne équipe, malgré des relations parfois tendues.



«Ce sont deux clubs très différents, avec des histoires distinctes. Le PSG est un club beaucoup plus jeune, tandis que le Real Madrid a une histoire bien plus longue et plus riche. La culture y est également différente. Sans aucun doute, le Real Madrid est le meilleur club du monde, mais le PSG figure aussi parmi les meilleurs. Ce sont deux visions du football différentes, et je suis fier d’avoir fait partie à la fois du Real Madrid et du PSG.» Une réponse qualifiée de «classe» dans la presse espagnole, qui explique ainsi que Mbappé a adressé «des mots doux au PSG». Le club de la capitale devrait donc apprécier cette sortie de son ancien joueur…