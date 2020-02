Real Madrid : le message de Sergio Ramos après la défaite contre Manchester City

Después de una noche muy dura, veo dos opciones: podemos pensar en la derrota de ayer o trabajar para la victoria de mañana. Yo elijo lo segundo. Cabeza y corazón ya en el Clásico. #HalaMadrid

Le réveil est dur pour les joueurs du Real Madrid et leurs fans. Défaits 2-1 ce mercredi soir contre Manchester City, les Merengues sont en mauvaise posture pour une qualification en quart de finale de la C1. Mais il en faut plus pour abattre le capitaine madrilène Sergio Ramos (33 ans). Le défenseur central a réagi ce matin sur Twitter à cette désillusion. Un message fort du capitaine merengue, désireux de très vite relever la tête.« Après une nuit très difficile, je vois deux options : nous pouvons penser à la défaite d’hier ou travailler pour la victoire de demain. Je choisis ce dernier. La tête et le cœur sont déjà dans le Clasico », a-t-il écrit. Un Clasico qui se disputera dimanche à 21h00 au Stade Santiago-Bernabeu. Cette rencontre de prestige sera d’une importance capitale en tête de la Liga. En cas de victoire, le Real repasserait d’un point devant les Blaugranas au classement.