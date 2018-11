Real Madrid : le torchon brûle entre Isco et Solari !

Entre l'entraîneur argentin des Merengues et le milieu de terrain espagnol, les divergences d'opinions se multiplient. A tel point qu'un point de non retour semble avoir été franchi mardi soir avant la rencontre en Ligue des champions face à l'AS Roma. Mais le comportement de l'international ibérique ne serait pas étranger à cette situation tendue entre les deux hommes.