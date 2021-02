Real Madrid : retournement de situation dans le dossier Sergio Ramos

Sergio Ramos, 34 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison et la possibilité de le voir quitter le Real Madrid libre n'était plus une chimère. Mais, il se pourrait bien que, finalement, il prolonge dans la capitale espagnole.



A l'instar de Lionel Messi, Sergio Ramos sera en fin de contrat l'été prochain. Les deux éléments sont donc disponibles pour négocier leur contrat avec d'éventuels intéressés qu'ils pourraient rejoindre libres à l'été prochain. Si le dossier de l'Argentin est toujours en suspens, il ne faisait plus vraiment de doute concernant le défenseur espagnol du Real Madrid : il allait enfin quitter la Casa Blanca après de nombreuses années de bons et loyaux services.



Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût de ce genre d'affaires, était disposé à lui offrir un pont d'or pour qu'il rejoigne la capitale française. Mais on pourrait assister à un retournement de situation. Selon les informations d'ABC, le capitaine des Merengues se rapprocherait plutôt d'une prolongation de contrat ! Des contacts informels ont eu lieu entre le défenseur international espagnol et son président, Florentino Pérez, dans ce sens.



La discussion est ouverte



Les positions des deux camps ont été entendues. Les dialogues se font uniquement entre les deux hommes et personne ne vient parasiter la négociation. L'accord est encore lointain, mais les positions ne sont plus si éloignées qu'elles ont pu l'être par le passé, rapporte le média ibérique. Il se pourrait même que le grand patron du Real Madrid fasse un effort envers son défenseur pour certaines de ses actions récentes, où il se serait, entre guillemets, sacrifié.



En effet, depuis trois années, Ramos jouerait sous infiltration à cause de son ménisque. Il a dû subir, récemment, une arthroscopie et Pérez s'est rapproché de lui pour prendre de ses nouvelles. Le dirigeant aurait particulièrement apprécié le fait que le joueur ait serré les dents ces derniers temps jusqu'à ce que son ménisque lâche. Rien n'est terminé, mais la discussion reste ouverte. Une première bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid.